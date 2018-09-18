2018/09/18 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يهزم الجزيرة الاردني ويقترب من التأهل لنهائي كأس الاتحاد الاسيوي

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