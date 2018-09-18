2018/09/18 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، فوزًا مستحقاً على ضيفه إيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بذلك، انتزع برشلونة أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بمجموعات البطولة القارية. جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي برشلونة محاولين استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، قابله حالة حذر من جانب إيندهوفن حيث مال أداء لاعبيه للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. ومع حلول الدقيقة 32 جاء هدف التقدم لبرشلونة عندما احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي في الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف. وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث حاول لاعبو ايندهوفن إحراز هدف التعادل، لكن جاءت الدقيقة 75 لتربك حسابات الفريق الهولندي عندما سدد الفرنسي عثمان ديمبلي كرة قوية سكنت الشباك مسجلًا الهدف الثاني لبرشلونة. ولم يمر على الهدف الثاني طويلًا، فبعدها بدقيقتين تهيأت الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.وشهدت الدقيقة 79 طرد الفرنسي صامويل أومتيتي ليلعب برشلونة الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين. ولم يتأثر برشلونة بالنقص العددي في صفوفه، حيث جاءت الدقيقة 88 ليتمكن ميسي من إحراز الهدف الثالث له والرابع لفريقه لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالثلاث نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقسو على إيندهوفن برباعية في أبطال أوروبا ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقسو على إيندهوفن برباعية في أبطال أوروبا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).