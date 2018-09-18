احصائيات المباراة : برشلونة 4-0 آيندهوفن

2018/09/18 | 22:30

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احصائيات المباراة : برشلونة 4-0 آيندهوفنالاستحواذ : 73%-27%معدل الاستحواذ : 75%-25%التسديدات : 21-14التسديدات على المرمى : 9-1 تسلل : 1-1 بطاقات صفراء : 2-2 بطاقات حمراء : 1-0 الأخطاء : 10-12 ضربات ركنية : 8-1 التمريرات : 779-250 نسبة التمريرات الناجحة : 91%-73%

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