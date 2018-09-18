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إيران تدعو إلى دعم سورية لاستعادة سيادتها وإعادة الإعمار
2018/09/18 | 22:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة

أكد الممثل الدائم لايران في الامم المتحدة أنه و في هذه الظروف الحساسة التي تمر على سوريا يجب على الدول دعم الحكومة السورية لتستعيد سيادتها، ومساعدها في اعمار سوريا.

وفي كلمة له بمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في سوريا قال غلام علي خوشرو “إن اتفاق سوتشي بين سوريا وتركيا هو نتيجة لجهود دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في قمة إيران وروسيا وتركيا في طهران”.

وأشار خوشرو إلى أن “هذا الاتفاق يقوم على النهج المبدئي والفضاء الذي كان سائداً في آستانا وعلى أساس ذلك ضمن محاربتنا للإرهاب يجب أن نسعى أن لايصيب المواطنين المدنيين أي ضرر”.

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