الحلبوسي: تشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل عن البصرة

2018/09/18 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لاعداد تقرير مفصل عن البصرة والمدن المحررة،" مؤكدا ان البرلمان سيواصل التنسيق مع الحكومة الاتحادية والمحلية لأجل إعادة الحياة اليها".وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "الحلبوسي وفي اول زيارة رسمية بعد تسنمه المنصب، زار محافظة البصرة، على رأس وفد برلماني وحكومي كبير ضم نواب رئيس المجلس، اضافة الى عدد من البرلمانيين وممثلي الوزارات الخدمية والسيادية".ونقل البيان عن الحلبوسي قوله، ان "البصرة تمثل رئة العراق الاقتصادية وعنوان تضحياته من أقصاه الى أقصاه في كل الاوقات وفي جميع المجالات، وفي الوقت الذي لفت الى غياب التخطيط عن مجمل مؤسسات الدولة بشكل عام، اكد حرص المجلس على ايجاد الحلول العاجلة لتلك المشكلة وسن القوانين والتشريعات الضابطة لذلك ".واشار رئيس البرلمان إلى ان "موازنة ٢٠١٨ تم تضمينها تخصيصات لمحافظة البصرة، وفيما أشكل على وزارة المالية تأخير صرف تلك التخصيصات، دعا للاسراع في اطلاقها وفق التوقيتات المحددة ".وأكد الحلبوسي، "وجود مؤشرات فساد في العديد من مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج جهودا مضاعفة للحد منها ومكافحتها عبر دور رقابي مميز للمؤسسات الرقابية المعنية".وفي ختام زيارته للبصرة اعلن رئيس البرلمان عن "تشكيل لجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن الأوضاع في البصرة والمدن المحررة لتقديمه الى مجلس النواب في اقرب وقت، كما اعلن في الوقت ذاته إطلاق سراح ١٣ شخصا من معتقلي المظاهرات في البصرة على ان يتم تسريع اخلاء سبيل بقية المعتقلين في اقرب فرصة حال انتهاء الإجراءات اللازمة وذلك بالتنسيق مع قائد شرطة البصرة ورئيس محكمة استئناف البصرة".من جانبهم أعرب ممثلوا محافظة البصرة عن "تثمينهم لمبادرة رئيس مجلس النواب بجعل البصرة على قمة أولوياته كأول محافظة عراقية يزورها، مؤكدين حرصهم على متابعة مقررات هذه الجلسة الاستثنائية مع الحكومة المحلية والاتحادية".انتهى

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