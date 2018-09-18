حركة التغيير: مقاطعة الانتخابات تصب في مصلحة الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان

2018/09/18 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت حركة التغيير مواطني اقليم كردستان بالمشاركة الواسعة في انتخابات برلمان الاقليم المقرر اجراؤها في الثلاثين من الشهر الجاري.

وأكد المنسق العام للحركة عمر سيد على في تصريح، ان مقاطعة الانتخابات تصب في مصلحة الحزبين الرئيسين في الاقليم، في اشارة الى الحزبين الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستانيين، وتعني القبول ببقائهما في السلطة، مبينا ان حركة التغيير قوة مدنية تريد احداث التغييرات عن طريق صناديق الاقتراع.

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