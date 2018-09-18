مسرور بارزاني يبحث مع مبعوث الرئيس ترامب تشكيل الحكومية العراقية

2018/09/18 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي الكوردي شدد على أهمية الشراكة المتينة بين أمريكا وكوردستان ...

بحث مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي المناهض لداعش، مساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ودور إقليم كوردستان فيها.

واجتمع مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، مع بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له المكون من دوغلاس سيليمان، السفير الأمريكي لدى العراق، وستيفن فاغن، القنصل الأمريكي لدى إقليم كوردستان، وفق بيان لمجلس أمن الإقليم، طالعته (باسنيوز).

ووفق البيان، فقد جرى خلال اللقاء بحث مساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة وطنية بتمثيل واسع، ودور إقليم كوردستان فيها.

وأشار القيادي الكوردي الشاب، إلى الشراكة المتينة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أهمية التعاون العسكري والأمني طويل الأمد بين الجانبين.

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