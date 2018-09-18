بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وسموحة (1-1) بالدوري المصري

2018/09/18 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل نادي سموحة المصري مع نظيره الزمالك إيجابيا بهدف لكل منهما، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية، في سابع جولات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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