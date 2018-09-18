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بالفيديو... أهداف مباراة إنتر ميلان وتوتنهام (2-1) في دوري أبطال أوروبا
2018/09/18 | 22:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز نادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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