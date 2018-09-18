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بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وآيندهوفن (4-0) وميسي يحرز هاتريك بدوري الأبطال
2018/09/18 | 22:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز نادي برشلونة الإسباني على نظيره آيندهوفن الهولندي، بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الكتالوني "كامب نو".

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