English | كوردى


انتر ميلان يلدغ توتنهام في الوقت القاتل بدوري الابطال
2018/09/18 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادقلب فريق إنتر ميلان الطاولة على نظيره توتنهام، وحقق فوزًا بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب سان سيرو.وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، سجل "ماتياس فيتشينو" هدف الفوز للإنتر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتر ميلان يلدغ توتنهام في الوقت القاتل بدوري الابطال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتر ميلان يلدغ توتنهام في الوقت القاتل بدوري الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مسرور بارزاني يبحث مع مبعوث الرئيس ترامب تشكيل الحكومة العراقية
⋙ مرشح كوردي جديد لرئاسة جمهورية العراق
⋙ بالصور:المواكب الحسينية في الناصرية تحيي ذكرى ليلة التاسع من المحرم
⋙ الحلبوسي يؤكد للفضالة: لا غنى للعراق عن دعم محيطه العربي والاقليمي لمواجهة التحديات الحالية
⋙ "أنصار الله" تصد زحفا للتحالف شرق جبل النار
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وآيندهوفن (4-0) وميسي يحرز هاتريك بدوري الأبطال
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة إنتر ميلان وتوتنهام (2-1) في دوري أبطال أوروبا
⋙ بالصور:المواكب الحسينية في الناصرية تحيي ذكرى ليلة التاسع من المحرم
الأكثر شيوعا