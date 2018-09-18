انتر ميلان يلدغ توتنهام في الوقت القاتل بدوري الابطال

2018/09/18 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادقلب فريق إنتر ميلان الطاولة على نظيره توتنهام، وحقق فوزًا بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب سان سيرو.وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، سجل "ماتياس فيتشينو" هدف الفوز للإنتر.

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