2018/09/18 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المقدادية : سقوط خمس قذائف هاون على محيط القضاء

18/09/2018 22:27:00 PM | عدد القراءات : 11

واع / بغداد / م .ك

اعلن المجلس المحلي لقضاء المقدادية، الثلاثاء، عن سقوط خمس قذائف هاون على محيط القضاء شمال شرق محافظة ديالى، دون تسجيل إصابات.

وذكر رئيس المجلس عدنان التميمي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قضاء المقدادية شهد اليوم سقوط خمس قذائف هاون على مناطق متفرقة من القضاء".

وطالب التميمي، بـ"الاسراع في عملية أمنية لمنطقة الزور لانها تشكل خطرا حقيقيا على أمن المقدادية".

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