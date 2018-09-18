2018/09/18 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علا الشربجي

متى ستفهم الحكومة الاردنيه اننا شعب منهك ..

ترسل وفدا مقتدرا لم يعرف يوما ماهو الذل و الفقر

لم يعرف يوما ماذا يعني ان تتقاسم المعاش مع

الحرمان ..

افهم يا دولة الرئيس ..نحن مثلك نعشق الوطن لكننا منهكين ..كُسرنا على تراب الوطن

ان كنت تريد جبر خواطرنا ،ان كنت تريد ان نقف مع هذا البلد .افتح الدروج الحمراء ..

افتح ملفات ختمت بالشمع الاحمر و منع الكلام فيها ..و هي كثر

منها ما كتبنا عنه و منها ما همسنا به و منها ما طبطب الصمت عليه..

لن نسمي لك قضية الكازينو و الكوميشن و الكردي و من يجلس أمامك و هو اليد اليمنى لمطيع و ومؤكد انك تعلم و الكل يعلم بذلك الشبح الذي يستقبلك في غرفة هيئة الاستثمار ليسأل عن حصته دون ان يدفع قرشا واحدا ..و الملكيه و المطار و و و ..

افهم يا دولة الرئيس ..الفساد الفساد الفساد ينخر بنا ،من كبيرنا الى صغيرنا

قصص و حكايات و فضائح نتنة في وطننا ..و الكل يعرف ..آذاننا وصلت الى أروقتك السياسيه ،تأكد ،السر لا يعرف طريقه في بلدنا

كلنا ساحاتنا صغيرة ..حارب الإنفاق العام و الهدر و العقود لصالح المتنفذين ...



لنحارب معك

لسنا نحن باللصوص التي سرقت البلد و رفعت العجز و وقعت مع صندوق النقد راضية راضخة لشروطه ..



لا تحملنا أخطاءهم ..

عندما تهجم الذئاب على القطيع ليدافع عنها من أكل من لحمها .

غريق البئر لا يسمع راكب الفرس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وطن مأزوم) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وطن مأزوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).