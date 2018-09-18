المهمة الكبرى للحلبوسي تبدأ بعد انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء

2018/09/18 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلهذه هي المرةُ الأولى التي يتولى فيها شابٌ لا يتجاوزُ عمرُه الأربعين عاماً منصبَ رئيسِ مجلسِ النوابِ في العراق، فيما يقول مراقبون إن مهمته الكبرى ستبدأ بعد انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء في خضمّ صراعٍ شديد بين القوى الفائزةِ في الانتخاباتِ وأداءِ وزراءِ الحكومةِ الجديدة.محمد الحلبوسي..السياسيُّ السنيُّ البارز، ولد في الأنبار عامَ ألفٍ وتسعمئةٍ وواحدٍ وثمانين، وترأسَ خلالَ الانتخاباتِ البرلمانية الأخيرةِ قائمةَ الأنبار هويتنا المنضويةَ في تحالفِ الحل بزعامة جمال الكربولي. كان الحلبوسي عضواً بمجلس النواب العراقي، وأصبح فيما بعد محافظاً للأنبار، وخلال ترشحه لرئاسة البرلمان حظيَ بأصواتِ خمسين نائباً سنياً من مجموعِ 70 نائباً..وعمل الحلبوسي في السابق مع قواتِ التحالف مهندساً، كما لقيَ دعماً أمريكياً كبيراً حينما تقلدَ منصبَ محافظِ الأنبار.بعد مرورِ أربعة أشهرٍ على إجراء الانتخاباتِ البرلمانية، فتحَ اختيارُ الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب البابَ أمام تشكيلِ الحكومة.الحلبوسي حاصلٌ على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة المستنصرية في بغداد، وعملَ في القطاعِ الخاص لسنوات، حيث أسسَ شركةً للبناء، وانتُخبَ عام ألفين وأربعة عشر عضواً في البرلمان العراقي قبلَ أن يصبحَ في ألفين وسبعة عشر محافظاً للأنبار.رغم اتهامِ الحلبوسي بأنه مدعومٌ إيرانياً، فإن المتحدثَ باسم المحور الوطني الذي يضمُّ أغلبَ القوى السنية، ليث الدليمي، نفى ذلك في تصريحٍ لشبكةِ رووداو الإعلامية بالقول: "إن فوز الحلبوسي بمنصبه رئيساً للبرلمان جاء عن استحقاق انتخابي وبناء على اتفاقِ القوى العراقية، وكان بعضُ خصومه من السنةِ قد أشاعوا في وقتٍ سابقٍ أن السعوديةَ هي التي دعمَت الحلبوسي وجعلَته رئيساً للبرلمان العراقي".وقال رئيس كتلة المشروع العربي، النائب أحمد الجربا، إنه "بعد أن صار رئيساً لمجلسِ النواب، نشرَت وسائلُ إعلامٍ إيرانية أخباراً عن اتصالٍ هاتفي بين الحلبوسي ولاريجاني، وقالت إن الحلبوسي أعلن للاريجاني بأن البرلمانَ سيرفضُ العقوباتِ الأمريكيةَ المفروضةَ على طهران، لكن الحلبوسي كذّبَ خبر الإعلامِ الإيراني هذا وأعلن أن "مسألةَ العقوباتِ الأمريكيةَ على إيران مرتبطةٌ بالمؤسسةِ التنفيذيةِ المتمثلةِ في مجلس الوزراء، وليس بالسلطةِ التشريعية".لم يحسم أمرُ منصبي رئيس الجمهوريةِ ورئيس مجلس الوزراء حتى الآن، وربما ستبدأُ المهمةُ الكبرى لرئيسِ مجلسِ النوابِ الشاب، بعد انتخابِ رئيسِ الجمهورية ورئيس الوزراءِ الجديدِ، في خضمّ صراعٍ شديد بين القوى الفائزةِ في الانتخاباتِ وأداءِ وزراءِ الحكومةِ العراقيةِ الجديدة، ليحسمَ موقفَه ويقررَ عدم الانضمامِ إلى أيةِ جهةٍ ويحفظَ التوازنَ بين القوى العراقية.

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