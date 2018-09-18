2018/09/18 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح غرائب اقتصادية:الجنس الأسود والرجل الأبيض مظهر محمد صالح11/12/2013 12:00 صباحاد.مظهر محمد صالحلم ُندهش، نحن ممن لا يغلبنا النوم قبل الغروب او ممن يضبط باتسامة بلهاء لا تسوغها جدية العمل، عندما تقحم بديهيات حياتنا بمواقف حادة ونجد أنفسنا أمام تناقضات وغرائب تتوهج أمامنا كمفاجآت قبل أن تختفي بهدوء شامل وبدون أن توحي بنهاية شيء، لكن المواقف تتكرر مولدةً تناقضات أخرى من ......

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