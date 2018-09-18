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الحلبوسي : لا غنى للعراق عن دعم محيطه العربي والاقليمي لمواجهة التحديات الحالية
2018/09/18 | 22:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي ان لا غنى للعراق عن دعم محيطه العربي والاقليمي لمواجهة التحديات الحالية

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