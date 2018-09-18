القوة الجوية يفوز على مستضيفه الجزيرة في ذهاب نهائي غرب آسيا

2018/09/18 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفريق العراقي سيطر بالطول والعرض على مضيفه وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الثالثة والستين عن طريق قائده "حمادي أحمد" ليقطع بذلك القوة الجوية شوطا كبيرا نحو نهائي المسابقة قبل مباراة العودة في العراق.

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