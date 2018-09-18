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محافظ كركوك يوجه بمنح الموظفين المشاركين بمراسيم التاسع من عاشوراء اجازة رسمية
2018/09/18 | 22:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ كركوكوجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الثلاثاء، بمنح الموظفين المشاركين بمراسيم التاسع من عاشوراء اجازة رسمية.يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أولى أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا لغزارة الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي التي جرت فيه، ولعل في مقدمتها هجرة النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي قتل فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام).

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