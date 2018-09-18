أليجري: لن أعاقب كوستا.. ولن نستأنف بشأن إيقافه

2018/09/18 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي أنه لن يستبعد جناحه البرازيلي دوجلاس كوستا من تشكيل المباراة المقبلة ضد فالنسيا الإسباني في مجموعات دوري أبطال أوروبا، إثر الواقعة المؤسفة التي شهدتها المباراة السابقة أمام ساسولو.

وكان كوستا قد بصق على فيديريكو دي فرانشيسكو لاعب ساسولو، مما تسبب بطرده وإيقافه لـ4 مباريات.



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وقال أليجري في المؤتمر الصحفي:"الخيار غداً سيكون فنياً بشكل قاطع، ولكننا لن نستأنف قرار الإيقاف في الدوري".

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وأضاف:"دوجلاس كوستا تدرب بشكل جيد اليوم وأمس أيضاً، لقد كانت لحظة غضب ودفع ثمنها بأربع مباريات من الإيقاف".

وعن المباراة نفسها قال المدرب الإيطالي:"نحن واحد من أربع فرق مرشحة للقب، ولكن إن خسرنا غداً ستكون الأمور صعبة، ليس من السهل الفوز في فالنسيا، فهو فريق صعب على ملعبه".

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وتابع:"أمام فالنسيا سيلعب بونوتشي وكيليني، وفي الهجوم واحد من ديبالا وماندزوكيتش، بيرناردسكي أيضاً مرشح للعب".

أما عن كريستيانو رونالدو نجم الفريق الوافد مؤخراً من ريال مدريد قال:"وصول أفضل لاعب في العالم قد رفع ثقة الفريق في نفسه، ولكن يجب أن نتذكر أننا وصلنا إلى النهائي بدونه.



هذه المرة ستكون الأمور أفضل بوجوده في الفريق".

ويقع البيانكونيري في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ويانج بويز السويسري إلى جانب فالنسيا.

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