2018/09/18 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أصبح الإسباني، كوكي، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد الإسباني، هو أول لاعب في تاريخ النادي يشارك في 50 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

ويعد كوكي من الركائز الأساسية في خط وسط المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد في السنوات السبعة الأخيرة والتي شهدت تواجد الفريق في نهائي دوري الأبطال مرتين عامي 2014 و2016.

50 - Koke Resurreccion will become the first Atletico de Madrid player to reach 50 appearances in the Champions League.



Shield.



pic.twitter.com/4KLuycw1eP اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2018-19 موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

— OptaJose (@OptaJose) September 18, 2018وفشل أتلتيكو مدريد في تحقيق اللقب، ليكتفي بالفوز بلقبي الدوري الأوروبي وتحقيق السوبر الأوروبي الموسم الماضي على حساب ريال مدريد.

وتأتي مشاركة كوكي الأولى بدوري الأبطال، أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي حيث صنع هدفًا في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، موسم 2013-14.

وسجل كوكي خلال 49 مباراة سابقة بدوري الأبطال، 3 أهداف وصنع 8 لزملائه بقميص الروخيبلانكوس.

جماهير دورتموند كعادتها..



🔥#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/bzzEP53AnQ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018ويقود كوكي البالغ 26 عامًا، خط وسط الأحمر والأبيض المدريدي أمام موناكو الفرنسي، بالمجموعة الأولى التي تضم أيضًا كلا من بوروسيا دورتموند الألماني وكلوب بروج البلجيكي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (50 مباراة.. كوكي يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (50 مباراة.. كوكي يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).