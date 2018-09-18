رسميا – رفض احتجاج الهلال على طرد بوتيا

2018/09/18 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض طلب الهلال رفع الإنذار الثاني الذي حصل عليه الإسباني ألبرتو بوتيا؛ مدافع الزعيم، خلال مواجهة الرائد.

الإسباني حصل على الكارت الأصفر الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ضمن الجولة الثانية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليخرج مطرودا ويغيب عن اللقاء المقبل.

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الهلال استند في احتجاجه إلى عدم وجود أي احتكاك بين بوتيا ولاعب الرائد، مما لا يستدعي حصوله على الإنذار الثاني.

من جانبها، رفضت لجنة الانضباط احتجاج مسئولي الزعيم، مقرة بأحقية المدافع في الحصول على الإنذار الثاني ومعتمدة قرار الحكم، موضحة أن القرار قابل للاستئناف.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: رفض شكوى نادي #الهلال موضوعًا بخصوص طلبها من اللجنة إلغاء الإنذار الثاني الذي حصل عليه اللاعب ألبيرتو بوتيا راباسكو بداعي أنه خطأ انضباطي واضح من حكم مباراة الفريق أمام الرائد دوريًا.



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— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨يذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن الشباب والنصر.

ويستعد الزعيم لخوض لقاء الجولة الثالثة بعد غد الخميس أمام الباطن، على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

أساطير في كرة القدم 🔝 منهم مازال مشاركاً في #دوري_الأبطال ، ومنهم من رحل عنها 😟من هو اللاعب صاحب المشاركة الأبرز خلال دوري الأبطال في ذاكرتك؟ 🤔 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/zgS021EkPu

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

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