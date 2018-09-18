2018/09/18 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



مباراة الجوية والجزيرة الأردني

تأریخ التحریر: : 2018/9/18 23:00

• 3 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مباراة الجوية والجزيرة الأردني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مباراة الجوية والجزيرة الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).