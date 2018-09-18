خلافات في مجلس بابل بشأن منصب المحافظ

2018/09/18 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

كشف مجلس محافظة بابل ، الثلاثاء ، عن انشقاق المجلس الى تحالفين للصراع على منصب المحافظ وطرح مرشحين للمنصب لتمرير احدهما بعد تأدية السلطاني اليمين الدستوري.

وقالت عضو اللجنة القانونية في المجلس أحلام الراشد في تصريح له إن “المجلس يعمل على تسمية محافظ جديد بعد تأدية المحافظ صادق مدلول السلطاني لليمين الدستوري بصفته عضوا في البرلمان”.

وأضافت ان “المجلس منشق الى تحالفين الأول يضم الحكمة وسائرون والنصر بأكثر من 21 عضوا من أصل 31 وسيعلن عنه بشكل رسمي خلال يومين مع تسمية مرشحة لمنصب المحافظ”، مشيرة الى ان “التحالف الأخر سمي بالفتح ويضم صادقون وبدر وكفاءات”.

ولفتت إلى أن “تحالف الفتح رشح شخصيتين لمنصب المحافظ الأول رعد العلوان رئيس مجلس المحافظة وأخر من المرشحين عن بابل ممن لم يفوزوا بعضوية البرلمان مالك عبد الإخوة”، مبينة ان “منصب المحافظ سيكون من نصيب التحالف الأول كونه الأكثر عددا داخل المجلس حتى ألان”.

وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس بابل ، امس الاثنين، عن اتفاق المجلس على إمهال المحافظ لجلسة البرلمان المقبلة لتأدية اليمين الدستوري وفي خلاف ذلك سيتم إصدار قرار بسحب يده من المنصب لتغيبه عن المحافظة منذ أيار الماضي وتعطيله عملها.

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