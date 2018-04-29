2018/09/19 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل ليونيل ميسي ثلاثية رائعة ليقود برشلونة لبداية قوية لمشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي اليوم، الثلاثاء، رغم طرد صمويل أومتيتي مدافع العملاق الكتالوني في الشوط الثاني.

وأنهى ميسي هداف برشلونة عبر العصور حالة الجمود في الدقيقة 32 في ملعب نو كامب من ركلة حرة رائعة وضعها من فوق الحائط البشري في الشباك.

وهو الهدف الثاني، الذي يسجله من ركلة حرة في ثلاث مباريات على أرض برشلونة هذا الموسم.

وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة عقب المباراة “قام ميسي بأشياء غير عادية ولكنه يجعلها تبدو بسيطة”.

وتابع “نعيش حقبة فريدة بوجود ميسي وعندما يعتزل سيكون من الصعب العثور على لاعب مثله”.

وقدم أيندهوفن، الذي يقوده المدرب مارك فان بومل لاعب وسط برشلونة ومنتخب هولندا السابق أداء مثيرا للإعجاب في أول زيارة إلى نو كامب في 21 عاما قبل أن تخور قواه في نهاية الشوط الثاني.

وفي الشوط الأول نجح الفريق الهولندي في إحباط معظم هجمات برشلونة، كما شن هجمات مرتدة خطيرة سدد منها الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو فوق العارضة بعد الاستراحة.

لكن بطل إسبانيا أظهر الفوراق الكبيرة في المستوى مع مضي الشوط الثاني قدما وضاعف الغلة في الدقيقة 75 بتسديدة جميلة من عثمان ديمبلي، الذي سجل خامس أهدافه في ست مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.

وأحرز ميسي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدها بدقيقتين مستفيدا من تمريرة إيفان راكيتيتش الرائعة، وأكمل بعدها الثلاثية الشخصية في الدقيقة 87 بعدما تلقى تمريرة جميلة أخرى هذه المرة من لويس سواريز ليضعها في الشباك بمهارة.

لكن الفرحة لم تكتمل بطرد مدافع فرنسا أومتيتي في الدقيقة 79 لحصوله على الإنذار الثاني ليغيب عن مباراة برشلونة خارج أرضه في أمام توتنهام في الثالث من أكتوبر/ تشرين الاول.

وأشاد فان بومل مدرب أيندهوفن بميسي عقب المباراة قائلا “ميسي أفضل لاعب في العالم واستغرب عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية كل عام، لكن إجمالا أعتقد أن النتيجة كانت قاسية”.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثانية في دوري الأبطال بفارق الأهداف عن انترناسيونالي الذي فاز على توتنهام 2-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثية ميسي تقود برشلونة لفوز كبير على أيندهوفن) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثية ميسي تقود برشلونة لفوز كبير على أيندهوفن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).