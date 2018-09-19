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فيديو| التحالف العربي يعلن إطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحديدة
2018/09/19 | 00:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت قيادة التحالف العربي إطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الحديدة، بهدف إطباق الحصار عليها من جميع الجهات والتوغل في أوساطها من عدة محاور برية وبحرية.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور لمراسل الغد من الحديدة محمد المغاربي، عبر الفقرة الإخبارية.

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