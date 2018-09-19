2018/09/19 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقية التجارة للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية قد تم إعادة التفاوض عليها بالكامل وجاهزة للتوقيع.

وذكر الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي "أندريه دودا" اليوم الثلاثاء، أن الصفقة التجارية مع كوريا الجنوبية من الممكن التوقيع عليها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 والتي انطلقت اليوم، أو بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاقية التجارية مع سول كانت مروعة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنها الآن أصبحت صفقة عادلة.

وكان ترامب قد توصل لاتفاق مع كوريا الجنوبية بشأن تعديل اتفاقية التجارة بين الطرفين والتي دخلت حيز التنفيذ في 2012، بحيث يتم السماح لصناع السيارات الأمريكيين بالدخول بشكل أكبر إلى أسواق الدولة الآسيوية.

وتمثل السيارات أكثر من 70% من قيمة الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة والذي بلغ نحو 18 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض من 23 مليار دولار في 2016.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: اتفاقية التجارة مع كوريا الجنوبية جاهزة للتوقيع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: اتفاقية التجارة مع كوريا الجنوبية جاهزة للتوقيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).