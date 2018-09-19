2018/09/19 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع، ليسجل "داو جونز" أفضل أداء يومي في 3 أسابيع مع ترقب النزاع التجاري.

وكانت قطاعي التكنولوجيا والصناعي من بين الأفضل أداءً في "وول ستريت"، كما قاد سهما "نايكي" و"بوينج" مكاسب مؤشر "داو جونز" بعدما ارتفعا بأكثر من 2%.

فيما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن قد تعقد صفقة تجارية مع الصين في وقت لاحق.

جاء ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة فرض تعريفات إضافية ضد سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وردت الصين بإقرار رسوم انتقامية ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل وفقاً لتقرير صحفي.

وأظهرت بيانات اقتصادية، أن ثقة بناة المنازل بالولايات المتحدة استقرت بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7% إلى 26246.9 نقطة، رابحاً 185 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ جلسة 27 أغسطس الماضي.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5% إلى 2904.3 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.8% إلى 7956.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 94.638.

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