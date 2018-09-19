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القوة الجوية يفوز على مستضيفه الجزيرة الاردني في ذهاب نهائي غرب آسيا
2018/09/19 | 00:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عمان- واع

فاز  نادي القوة الجوية حامل اللقب على مستضيفة الجزيرة الأردني بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس اسيا لمنطقة غرب اسيا.

وسجل هدف القوة الجوية حمادي احمد.

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