رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × باريس سان جيرمان

2018/09/19 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا صعبًا في اللحظات الأخيرة على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

أما عن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة

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كما أشار في احتفاله بهدف الفوز، المهاجم البرازيلي احتاج لعين واحدة فقط ولدقائق معدودة لصناعة الفارق وقلب الطاولة على الفريق الباريسي ومنح ثلاث نقاط غالية لمدربه يورجن كلوب تصدر بها مجموعته.

فيرمينو ظل حبيسًا لدكة البدلاء طوال المباراة بسبب إصابته في العين حتى نزوله في الدقيقة 72 وإحرازه لهدف الفوز بأداء فردي مذهل.

المهاجم البرازيلي يواصل أداءه المذهل في دوري أبطال أوروبا والذي أحرز فيه عشرة أهداف في الموسم الماضي، ويستحق بجدارة لقب "رجل رائع" في هذه المباراة رغم لعبه لدقائق معدودة فقط.

عودة ليفربول المهول 😍ليفربول فاز بأول 6 مباريات في الموسم للمرة الأولى منذ موسم 1961/62! #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/oRgzZZnbor

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018رجل مخيب – كافاني

المهاجم الأورجواياني الذي يصنف ضمن أفضل المهاجمين الصريحين في العالم حاليًا لم يمثل أي خطورة تذكر على دفاع الريدز، وكان الطرف الأضعف من بين مثلث الرعب الباريسي مع نيمار وكيليان مبابي.

اللاعب البالغ من العُمر 31 عامًا تم استبداله من قبل المدرب توماس توخيل الذي أقحم بدلًا منه الألماني يوليان دراكسلر بعد عدم تقديمه للمستوى المأمول منه.





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