رئيس الفيصلي: صالح غير ملتزم وآل شيخ طلب سداد المقابل للأهلي

2018/09/19 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر كشف فهد المدلج؛ رئيس نادي الفيصلي السعودي، تفاصيل فسخ تعاقد المصري صالح جمعة؛ صانع ألعاب الفريق، مؤكدا أن تركي آل شيخ؛ رئيس الاتحاد العربي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، طلب حل الأمر مع الأهلي المصري بأسرع وقت.

اللاعب كان قد أعير من الأهلي إلى النادي السعودي في يناير الماضي، وكان من المقرر أن تستمر إعارته حتى نهاية الموسم الجاري.

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المدلج قال، خلال تصريحاته لقناة "بيراميدز": "وقعنا مخالصة بين الفيصلي وصالح، تقديرا لظروفه الخاصة في مصرالتي جعلته غير ملتزم في الحضور في الوقت المحدد بعد الإجازات، وبناء على طلب اللاعب، وأيضا بسبب علاقته بالمدير الفني وعدم قناعته به.

"أرسلنا خطابا للأهلي المصري، لأن هناك 400 ألف دولار له وهذا حق من حقوقه، وبتوجيه من تركي آل شيخ أمر بسرعة تسديد الفيصلي للمبلغ، حفاظا على العلاقات بين الأندية العربية.

"صالح جمعة من الناحية الفنية لاعب رائع وشهادتي مجروحة فيه، لكن عدم حصوله على فرصة هي رؤية فنية للمدرب، لكنه أيضا كان عندما يحصل على يومين راحة لا يقضيهم بالسعودية ويسافر إلى مصر، حاولنا معالجة الأمر معه بوضع برامج تدريبية له في أوقات الراحة، لكن دون فائدة".

يذكر أن صالح كان قد رحل عن الأهلي بسبب عدم التزامه أيضا وتوقيع عقوبات كثيرة عليه خلال الفترة الأخيرة قبل إعارته.

ولم يشارك صاحب الـ25 بقميص العنابي سوى في 11 مباراة، صنع خلالهم 11 هدفا.

أساطير في كرة القدم 🔝 منهم مازال مشاركاً في #دوري_الأبطال ، ومنهم من رحل عنها 😟من هو اللاعب صاحب المشاركة الأبرز خلال دوري الأبطال في ذاكرتك؟ 🤔 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/zgS021EkPu

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

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