بوكيتينو رغم الخسارة: هذا أفضل أداء لنا في الموسم

2018/09/19 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبر سعادته بأداء فريقه رغم الخسارة أمام إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو لبي تي سبورت:"أنا سعيد بالأداء، لقد سيطرنا على المباراة ولكن الدرس كان قاسياً في النهاية لأن الفريق استحق أكثر من ذلك".



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وأضاف:"كان هذا أفضل أداء للفريق منذ بداية الموسم، الأمر محبط لأن اللاعبين استحقوا أكثر، وفجأة نتلقى هدفين، كل شيء يمكن أن يحدث في مكان مثل سان سيرو".

وأوضح:"من المهم أن ننظر للأمام ونحاول فهم أن هذه هي الكرة، وحين نمر فترة سلبية يجب أن نعود أقوى".

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وكان توتنهام قد خسر 3 مباريات متتالية، أمام واتفورد وليفربول وإنتر ميلان، للمرة الأولى تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو مدربه الذي تولى القيادة في 2014.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث في مجموعته بتلك الخسارة، بفارق الأهداف عن أيندهوفن، بينما يتصدر برشلونة بفارق الأهداف عن إنتر ميلان.

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