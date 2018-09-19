الحلبوسي يكشف عن «موازنة خاصة» للبصرة

2018/09/19 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيهات حكومية بإزالة التجاوزات على قناة البدعةبغداد / مهند عبد الوهاب / البصرة / سعد السماك¶ ترحيب سياسي بالزيارات الميدانية الهادفة الى حلحلة المشاكل الخدمية في المحافظات

¶ جلسة نيابية لإعلان البصرة {عاصمة اقتصادية} وابن ماجد تتعهد بتحلية المياهكشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خلال زيارته أمس الثلاثاء الى البصرة على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع المستوى، عن التحرك نحو اعداد “موازنة خاصة” بالمحافظة، والعمل على توفير درجات وظيفية لدوائر التربية، مؤيدا في الوقت ذاته، فكرة انشاء “صندوق تنمية” للمحافظة.وبغية الوقوف على الاوضاع في المحافظة، من المؤمل ان يعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة معوقات تنفيذ القرارات النيابية والحكومية بخصوص الأزمة في البصرة مع تفعيل مشروع قانون البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق لما له من أمور إيجابية.وبالتزامن مع التحركات البرلمانية التي يقودها الحلبوسي لانهاء ازمة البصرة، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجيش بازالة التجاوزات على قناة البدعة في الناصرية والبصرة، بينما تعهدت شركة ابن ماجد العامة بتنفيذ مشاريع التحلية، مع انابيب نقل المياه العذبة من القرنة الى البصرة. أول زيارة له بعد تسنمه المنصبوقال الحلبوسي من البصرة في اول زيارة له، بعد تسنمه مهامه كرئيس لمجلس النواب، التي رافقه فيها وفد برلماني وحكومي رفيع: “جئنا للبصرة ممثلين عن الشعب العراقي وأن البرلمان لن يدخر جهداً من أجل البصرة وإيجاد حلول سريعة وناجعة لتحسين أوضاع المحافظة التي كانت وما زالت تقدم الكثير للعراق فهي رئة العراق الاقتصادية وقدمت الكثير من الشهداء والتضحيات”.وأضاف، أن “زيارتنا هي رسالة تضامن من كل المحافظات مع البصرة ويجب رد الجميل لها وهي تعاني نتيجة تراكمات وتقصير استمر من الحكومات المتعاقبة”، مشيراً إلى أن “نقص الأموال لا يعني إيقاف المشاريع الخدمية”.وتابع الحلبوسي، “نحتاج إلى تفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وتفعيل نقل الصلاحيات للمحافظات تطبيقا للقانون رقم 21، فذلك أمر ضروري وعلى الوزارات الاسراع بنقل الصلاحيات”.واوضح ان “جميع المحافظات تعاني من موضوع نقل الصلاحيات والتلكؤ الذي يشهده وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق”، مبينا ان “هناك مؤشرات فساد في مؤسسات عديدة تحتاج جهودا مضاعفة للحد منها ومكافحتها عبر دور رقابي مميز للمؤسسات الرقابية المعنية”.واعلن الحلبوسي، ان مجلس النواب سيستضيف وزيري الصحة والاعمار ورئيس هيئة المستشارين خلال الجلسة المقبلة”، مؤكدا أن “موازنة 2019 ستكون افضل من سابقاتها”.وكشف رئيس البرلمان عن “التحرك الجاد نحو اعداد موازنة خاصة بالبصرة مع توفير درجات وظيفية لدوائر التربية”، مؤيدا فكرة انشاء صندوق تنمية، مع ضرورة استثنائها من قانون التعليمات الحكومية، بينما دعا الاجهزة الامنية الى “اطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين”.لقاءات رسمية كما ناقش رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، مع محافظ البصرة اسعد العيداني، ورئيس مجلس المحافظة وليد حبيب كيطان، الاوضاع العامة في البصرة وسبل النهوض بها.واكد الحلبوسي، خلال حضوره الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس محافظة البصرة لبحث الاوضاع في المحافظة ، بحسب بيان صحفي للدائرة الاعلامية في مجلس النواب، ان “زيارة وفد مجلس النواب باعتباره ممثلا لابناء الشعب العراقي الى المحافظة هي رسالة لأبنائها بان مجلس النواب لم ولن يدخر جهدا لدعم وخدمة البصرة واهلها”.وبين الحلبوسي، ان مجلس النواب سيواصل التنسيق مع الحكومة الاتحادية والمحلية لاعادة الحياة للبصرة الى جانب تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي، موضحا ان البصرة رئة العراق الاقتصادية وعنوان تضحياته من اقصاه الى اقصاه في كل الاوقات وفي جميع المجالات، منوها بان هناك ضعفاً وغياباً للتخطيط في المؤسسات بشكل عام وسنعمل لايجاد الحلول العاجلة لذلك.واكد الحلبوسي ان المجلس قام خلال تشريعه موازنة 2018 بتضمين تخصيصات لمحافظة البصرة، داعيا لاطلاق تخصيصات البصرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وفق التوقيتات المحددة الوقت بعد تأخر وزارة المالية بالصرف.من جانبه اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي بكلمته في افتتاح الجلسة الاستثنائية لمجلس محافظة البصرة عقد جلسة برلمانية ثانية لإيجاد حلول سريعة لمشاكل المحافظة وإطلاق مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق لما له من أمور إيجابية في دعم البنى التحتية . واوضح السيد الكعبي، ان ما يحدث في المحافظة لم يكن وليد اللحظة بل كان لتراكمات سابقة بسبب التلكؤ في انجاز المشاريع ومؤشرات فساد.وحذر الكعبي من مخاطر تلوث المياه في محافظة البصرة كونها ظاهرة خطيرة يجب التوقف عندها بعد اصابة 27 الف شخص بسبب التلوث، مطالبا بتقليل المظاهر المسلحة الموجودة في المحافظة والحرص على الحفاظ على سلمية التظاهرات وإخراج المندسين منها.



ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى متابعة ملف المعتقلين وضرورة التمييز بين الأبرياء منهم او من ثبت عليه عمليات التخريب، مشددا على ضرورة الإسراع بموضوع الاستثمار داخل المحافظة وإيجاد منافذ وموارد غير النفط واستثمار رؤوس الأموال، مطالبا باطلاق الدرجات الوظيفية لابناء البصرة.إزالة التجاوزات عن قناة البدعة في هذه الاثناء، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجيش بازالة التجاوزات على قناة البدعة في الناصرية والبصرة.وقال مكتبه في بيان تلقت، “الصباح”، نسخة منه: ان “رئيس مجلس الوزراء وجه الجيش بازالة التجاوزات على قناة البدعة في الناصرية وكذلك داخل مدينة البصرة”.واضاف المكتب ان “التوجيه تضمن ايضا تصليح الاضرار بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية”.وكان مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله، قد أكد في تصريح سابق، أن مشروع ماء البدعة يكفي لسد حاجة البصرة، مستدركا بوجود مشكلة بتوزيع المياه في المحافظة فضلاً عن تسجيل تجاوزات على المياه الواصلة للمحطات.في سياق اخر، ذكر بيان صحفي ان “الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، استقبل منسقة الشؤون الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق مارتا رويدس واكد اهمية تقديم التسهيلات الممكنة للإسراع بتنفيذ المشاريع في محافظة البصرة وتأمين البنى التحتية الحيوية وتطوير الواقع الاقتصادي والأمني والاجتماعي”.من جانبها، ابدت مارتا رويدس رغبتها بدعم وتوسيع اعمال الأمم المتحدة مستقبلا لتشمل محافظات أخرى، ومنها محافظة البصرة واستعداد خبراء الأمم المتحدة في تقديم المساعدة وإيجاد حلول سريعة لأبرز المشاكل التي تعاني منها في قطاعات المياه والصحة والتعليم وتنفيذ المشاريع بحسب الأولوية المحددة من قبل السلطة المحلية في المحافظة”.خطط معدة لإعادة المشاريع الخدمية الى ذلك، اوضحت النائبة ندى شاكر جودت، في تصريح لـ”الصباح”، ان “زيارة رئيس مجلس النواب برفقة عدد من الاعضاء الى البصرة خطوة ايجابية وذلك للوقوف على المشاكل العالقة والازمات، مع الاطلاع على الخطط المعدة لاعادة المشاريع الخدمية بما يليق بمحافظة البصرة”.واضافت ان “هذه الزيارات تعطي رسائل ايجابية بالمشاركة من السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية وتنهي حلقات الروتين المعرقلة لانجاز المشاريع بوقت قياسي”، مؤكدة ان “مجلس النواب الجديد عازم على تفعيل الزيارات الميدانية والتواصل مع الحكومات المحلية بشكل مباشر من اجل الاطلاع ومتابعة عملها في البناء والاعمار”.وترى جودت ان “اهمية هذه الزيارة تكمن على اعتبارها خطوة بالاتجاه الصحيح وستتبعها خطوات مهمة من اجل الارتقاء بالخدمات ودعم مشاريع التنمية التي تصب في صالح المجتمع”.من جانبه، بين النائب عن سائرون علي سعدون ان “الهدف من زيارة رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس الى البصرة هو لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على السلطة التنفيذية وتشخيص الخلل في صرف موازنات الدولة من اموال البصرة والبحث عن المعرقلات التي تعيق عملية البناء والاعمار في المحافظة”.واشار الى ان “اعضاء مجلس النواب اطلعوا على كل المشاريع المهمة في البصرة حيث تبين وجود سوء تخطيط في ظل غياب كبير للمشاريع الستراتيجية التي كان من المفترض ان تكون ضمن الخطط الخمسية التي ترسمها الحكومة”.القضاء على الأزمة عبر الصناعة الوطنية من جانب اخر، اكدت شركة ابن ماجد العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن جاهزية دوائرها الهندسية والفنية لتنفيذ مشاريع التحلية ومد انبوب نقل المياه العذبة بأطوال واحجام مختلفة.



وقال مديرها عبد المطلب مطرود فيصل في تصريح خاص لـ”الصباح”،: ان “الشركة متخصصة في صناعة محطات وفلتر التصفية الصناعية ولديها خبرات وامكانيات قل نظيرها في البلاد”، مبينا “ان “خبراء الشركة باشروا نصب معدات لتصنيع الانابيب بغية استخدامها في مشاريع نقل المياه لشتى الاغراض البشرية والصناعية من اجل توفير مبالغ بالعملة الصعبة”.



ونبه على “اهمية اختزال الوقت لايصال مياه الشرب الى اقضية ونواحي المحافظة استجابة لاحتياجات المواطنين وارواء المناطق الزراعية في قضاءي ابي الخصيب والفاو اللذين يشتهران ببساتين النخيل واحياء اراضي البور غرب المحافظة”، لافتا الى ان “الشركة قادرة على الدخول مباشرة بعد توقيع العقود مع الجهات المختصة”.

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