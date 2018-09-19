2018/09/19 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اتفاقية تعاون مع البوابة الإلكترونية لأكبر صحيفة مصرية وهي صحيفة الأهرام.وقد قام بالتوقيع على هذه الوثيقة خلال حفل أقيم في مقر الصحيفة في القاهرة تورال كريموف، مدير الإدارة الموحدة للبث الخارجي في وكالة "سبوتنيك"، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية.

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