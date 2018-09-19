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وكالة
2018/09/19 | 00:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبرمت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اتفاقية تعاون مع البوابة الإلكترونية لأكبر صحيفة مصرية وهي صحيفة الأهرام.

وقد قام بالتوقيع على هذه الوثيقة خلال حفل أقيم في مقر الصحيفة في القاهرة تورال كريموف، مدير الإدارة الموحدة للبث الخارجي في وكالة "سبوتنيك"، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة "سبوتنيك" تصبح شريكا لصحيفة عربية رائدة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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