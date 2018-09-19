بالفيديو... أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وموناكو (2-1) في دوري أبطال أوروبا

2018/09/19 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره موناكو الفرنسي بهدفين لهدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب لويس الثاني.

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