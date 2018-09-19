احتجاجات ضد

2018/09/19 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عمال سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، احتجاجات مناهضة للتحرش الجنسي في العديد من فروعه، فيما وصف بأنه "أول إضراب متعدد الجنسيات".

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