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احتجاجات ضد
2018/09/19 | 00:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نظم عمال سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، احتجاجات مناهضة للتحرش الجنسي في العديد من فروعه، فيما وصف بأنه "أول إضراب متعدد الجنسيات".

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