الحلبوسي: الدورة التشريعية الحالية ستكون مختلفة ولن نسمح بالتدخل في شؤونها

2018/09/19 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على ان الدورة التشريعية الحالية ستكون مختلفة، فيما بين انه لن يسمح للتدخل في شؤونها.وقال الحلبوسي في بيان، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "بالنظر لحساسية المرحلة والظروف التي يمر بها العراق وما تشهده محافظة البصرة ، على الاقل نتمنى على رئيس الوزراء، حيدر العبادي ان يهتم لصوت المواطن ومعاناته واحتياجاته، وان لا يلتفت الى الأصوات النشاز التي تعاني عقد الماضي واوهام المستقبل".

وشدد على ان "الدورة التشريعية الحالية ستختلف عن سابقاتها وان رئاسة المجلس لن تسمح مطلقاً باي شكل من اشكال التدخل في شؤون السلطة التشريعية"، لافتا الى ان "مجلس النواب لن يستلم توجيهات او اوامر من اي شخصية او سلطة ولن تستمع الا لصوت الشعب، مصدر السلطات".وتابع اننا "نوضح للراي العام ان رئاسة مجلس النواب وجهت الدوائر المعنية في المجلس يوم الأحد الماضي بإجراء تحقيق شامل وموسع بشأن تصريحات بعض النواب والجهة الإعلامية التي روجت لأكاذيب لا صحة لها، خصوصاً وان تلك الجهة الاعلامية المُضلِلة كانت ولا تزال تعمل بشكل غير رسمي وبعلم ودعم رئيس مجلس الوزراء وخلافا للقوانين النافذة".

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