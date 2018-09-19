2018/09/19 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادفوض نادي النفط، شركة اجنبية بملاحقة لاعبه المنتقل لصفوف الصفاقسي التونسي، ايمن حسين وفق القانون ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".واوضح ان "النادي بدء النادي منذ ايام فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبالتعاون مع الشركة بأعداد ملف كامل فيه كل مايثبت حقوق النادي وقد بدء محامى الشركة السويسري فى تجهيز الملف القانونى لتقديمه الى الفيفا لإثبات حق النادي فى محاسبة اللاعب إلذى هرب من النادي ووقع مع نادى اخر مما يعرضه لعقوبه لكونه يوقع لناديين فى نفس الوقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي النفط يفوض شركة اجنبية بملاحقة اللاعب ايمن حسين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي النفط يفوض شركة اجنبية بملاحقة اللاعب ايمن حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).