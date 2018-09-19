ادارة النفط: سنلاحق اللاعب الهارب ايمن حسين وفق القانون

2018/09/19 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت أدارة نادي النفط الرياضي، اليوم الاربعاء، ملاحقتها للهارب ايمن حسين وفق القانون.وذكر بيان للمركز الاعلامي للنادي، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "ادارة نادي النفط الرياضي لن تفرط في حقوق النادي الادبية والقانونية والمالية في قضية لاعب الفريق، الهارب ايمن حسين"، موضحا انها "ستلاحقه وفق القانون واللوائح".

واشار انه "في هذا الصدد فقد فوضت ادارة النادي شركة، managements SMS spotting وهي شركة متخصصة ومحترفه في مجال كره القدم ولوائح الفيفا، وقد بدء النادي منذ ايام في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبالتعاون مع الشركة بأعداد ملف كامل فيه كل مايثبت حقوق النادي، وقد بدء محامي الشركة السويسري في تجهيز الملف القانوني لتقديمه الى الفيفا، لإثبات حق النادي فى محاسبة اللاعب إلذي هرب من النادي ووقع مع نادي اخر مما يعرضه لعقوبه لكونه يوقع لناديين في نفس الوقت". واضاف انه "سيتم فرض عقوبات على نادي الصفاقسي التونسي بسبب توقيعه مع اللاعب دون إذن ناديه، مبينا اننا نثق في أنفسنا وفي سلامة موقفنا القانوني، وكذلك نثق في مساندة اتحاد الكرة العراقي لفرض النظام واللوائح".وتابع إننا "سنعمل بقوة على استعادة حقوقنا وفق اللوائح والقوانين وسنذهب إلى أبعد نقطة ممكنة للحفاظ على حق النادي، وعدم السماح لأي لاعب او ناد من ان يهدر او يمس كرامة النادي".

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