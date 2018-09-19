2018/09/19 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا قد يكره الطفل المدرسة؟من الممكن أن تكون هناك مشكلة ما من معلم أو زميل، حتى وإن كانت مجرد خيال لدى الطفل.قد ترتبط المدرسة ببعض المشاعر السلبية للطفل مثل السخرية أو المضايقات من أطفال آخرين.وقد يرى الطفل المدرسة مكاناً للكثير من العمل والاختبارات وحشو المعلومات، التي من الممكن أن تكون غير مثيرة للاهتمام من وجهة نظره.إن الأطفال بطبيعتهم لا يميلون للأنظمة والتعليمات ذات النهج الصارم، فمن وجهة نظرهم ما الذي يجعلهم يتركون العطلة واللعب والمرح للذهاب إلى مكان لتلقي تعليمات وتهديدات بالعقاب أحياناً.وقد يكون سبب كره الطفل للمدرسة هو بعده عنكِ ورغبته في البقاء بالمنزل.هل كره الطفل للمدرسة دليل على الغباء؟إن هذا الاعتقاد خاطئ جداً، فلا علاقة لمستوى ذكاء الطفل بكرهه أو حبه للمدرسة، بل يمكن أن يكون نفور الطفل من المدرسة في بعض الأحيان دليلاً أن عقله يعمل بشكل صحيح، فالطب النفسي يفيد بأن التركيب الدماغي للطفل السليم يرفض أي عوامل تهديد أو إزعاج محتمل من وجهة نظره، وهو ما قد يتمثل في المدرسة ونظامها.كيف اجعل ابني يحب المدرسه ؟1-الاستماع إلى مشكلات الطفل في المدرسة وإن كانت صغيرة، وإن كانت من وحي خياله، خاصة إذا كان يصاب بنوبة بكاء عند الحديث عنها.2-تحدثي مع طفلكِ عن الصورة التي يحب أن يرى فيها المدرسة، وإن كان مسئولاً عنها ماذا سيفعل حتى تكون ممتعة له ولأصدقائه.3-استبدلي الأفكار السلبية لديه بالأفكار الإيجابية، على سبيل المثال من أكثر معلمة تحبها؟ ما أكثر مقعد تحب الجلوس عليه؟ ما اللعبة التي تفضلها مع أصدقائك؟ ما أكثر درس تحبه؟ وهكذا.4-حاولي قضاء أكبر وقت مع ابنكِ عند عودته من المدرسة، ولا تلخصي هذا الوقت في الاستذكار والدروس فقط.تحدثي مع الطفل عن النجاح وحلمه في المستقبل، وكيف أن المدرسة ستساعده على ذلك، ليكون لديه رابط بين التميز وبين المدرسة.5-قومي بالتواصل مع معلمات ومعلمين الطفل وإبداء مقترحاتكِ بصفة عامة للمساهمة في تعلق الأطفال بمدرستهم، ومساعدتهم على تجاوز أي مخاوف متعلقة بها، وإعداد برامج لعلاج صعوبات التعلم.6-اربطي إنجاز الطفل أو إشادة معلمه به بزيادة تقديره ومدحه أمام أصدقائه وزملائه وعائلته، ليشعر أن المدرسة من الممكن أن تكون سبباً في تحقيق ذاته والفخر به.

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