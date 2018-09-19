المناوشات التجارية تتصدر المشهد بالأسواق العالمية اليوم

2018/09/19 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي:-

مباشر: تصدرت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد اعتزامهما فرض التعريفات الجمركية المشهد بالأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من التوترات التجارية سجلت الأسهم العالمية مكاسب قوية بختام تعاملات اليوم، حيث لم تعد التعريفات الجمركية تقلق المستثمرين كما كانت سابقاً.

المناوشات التجارية

استمر صراع الند للند بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان واشنطن فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% ضد سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار على أن تصل النسبة إلى 25% بدءاً من يناير المقبل.

وذكر وزير التجارة الأمريكي أن الصين ليس لديها القدرة على الانتقام من تعريفات الولايات المتحدة.

فيما حذر الرئيس دونالد ترامب برد قوي وسريع ضد الصين إذا حاولت استهداف المزارعين ومربي الماشية، متهماً إياها بالعمل على التدخل في الانتخابات الأمريكية.

ولكن ردت الصين بتعريفات ضد سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ يوم تطبيق رسوم واشنطن في 24 سبتمبر الجاري، وفقاً لتقرير صحفي.

كما أشارت بكين إلى أنها ستتقدم بشكوى جديدة ضد التعريفات الأمريكية الإضافية إلى منظمة التجارة العالمية.

ومن جانبه انتقد الاتحاد الأوروبي التعريفات الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية، مشبراً إلى أن ذلك نهجاً خاطئ لمعالجة المشاكل التجارية.

وعلى الرغم من ذلك فتح الرئيس الأمريكي الباب أمام الصين للتفاوض، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تعقد صفقة تجارية مع الصين في وقت ما.

مؤشرات الأسهم

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم، ليسجل "داو جونز" الصناعي أكبر مكاسب يومية في 3 أسابيع بدعم قطاعي التكنولوجيا والصناعي.

وربح المؤشر الصناعي 185 نقطة حيث رأي المستثمرون أن التعريفات الجمركية ليست مخيفة كما كانت في السابق.

وبينما هبط سهم "تسلا" بنحو بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية أنها تُجري تحقيقاً مع الشركة عن تصريحات رئيسها التنفيذي حول تحويلها إلى أخرى خاصة.

وفي بيانات اقتصادية، استقرت ثقة بناة المنازل بالولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

كما أغلقت معظم البورصات الأوروبية تعاملات اليوم في النطاق الأخضر مع مكاسب الأسواق العالمية.

بينما سجل "نيكي" الياباني أكبر مكاسب يومية في 5 أسابيع مع مكاسب شركات التأمين.

مكاسب النفط

صعدت أسعار النفط نحو 1.5% عند تسوية تعاملات اليوم مع المخاوف من نقص الإمدادات والإشارات بان "اوبك" لا تنوي زيادة الإنتاج لتعويض النقص من إيران جراء العقوبات الأمريكية.

ومن جانبه صرح الأمين العام لـ"أوبك" بأن التهديدات التي تواجه معروض النفط بسبب كبار المنتجين مصدر قلق للمنظمة.

بينما تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية على خلفية تزايد النزاع التجاري بين اكبر اقتصادين في العالم.

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