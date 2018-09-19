دوري أبطال أوروبا: تعادل شالكه وبورتو في المجموعة الرابعة

2018/09/19 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل السويسري بريل أيمبولو (64) لشالكه فيما سجّل البرازيلي أوتافيو إدميلسون دا سليفا لبورتو (75 من ركلة جزاء).

وأهدر المدافع البرازيلي أليكس تيليس ركلة جزاء للضيوف (13).



وخاض الحارس الإسباني لمرمى بورتو إيكر كاسياس (37 عاما) موسمه الـ 20 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي المجموعة عينها، فاز غلطة سراي التركي على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3-صفر.



سجلهما غاري رودريغيز (9) والسويسري أرين ديريديوك (67) وسلجوك إينان (90+4 من ركلة جزاء).

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