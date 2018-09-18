التوفيق يخدم أتلتيكو مدريد وبداية مثالية لجالاتا سراي

2018/09/19 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت إثارة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة.

البداية مع برشلونة الذي اكتسح إيندهوفن برباعية في ليلة شهدت هاتريك ليونيل ميسي، بينما عاد إنتر في الدقائق الأخيرة أمام توتنهام للفوز بهدفين مقابل هدف في المجموعة ذاتها، في المجموعة الثانية.

وفي مباريات الساعة التاسعة، شهدت الجولة الأولى عودة من أتلتيكو مدريد أمام موناكو في ملعب لويس الثاني، حيث جاءت الأهداف في الشوط الأول، فتقدم فريق الإماراة عن طريق جرانيدسر في الدقيقة 18.



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وعدل دييجو كوستا النتيجة بهدف في الدقيقة 13، ثم ارتقى خيمينيز أعلى من الجميع في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع بالشوط الأول ليسجل هدف الثاني للروخيبلانكوس.

وفي المجموعة ذاتها، حقق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز خارج قواعده على حساب كلوب بروج البلجيكي بعد خطأ من المدافع في تشتيت الكرة لترتطم في كريسيتان بوليسيتش والتي جاءت من فوق الحارس "لوب".

وفي المجموعة الثالثة، شهدت مجموعة الموت، فوز قاتل من ليفربول على حساب باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين فشل نابولي الإيطالي بقيادة كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز ليكتفي بالتعادل السلبي أمام النجم الأحمر الصربي.

نهاية اليوم الأول من دوري الأبطال:النجم الأحمر 0 × نابولي 0موناكو 1 × أتليتكو مدريد 2شالكه 1 × بورتو 1كلوب بروج 0 × دورتموند 1جالاتاسراي 3 × لوكوتموتيف موسكو 0 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/oXESnB57Zn

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018أخيرًا بالمجموعة الرابعة، حقق جالاتا سراي التركي الفوز على حساب لوكومتيف موسكو الروسي، بثلاثية نظيفة، فافتتح رودريجيز النتيجة بصاروخية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء لصالح الأسد التركي.

وعزز أيرين ديرديوك النتيجة بهدف ثاني من ركلة حرة مباشرة، وسجل سيلشوك إينان هدف الأتراك الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع.

وعلى أرضية ملعب فيلتينس أرينا، فرض بورتو البرتغالي التعادل على شالكة الألماني صاحب الأرض، فأهدر ألكيس تيلليس في الدقيقة 13 ركلة جزاء لصالح التنين البرتغالي.

ومن هجمة مرتدة سجل السويسري بيريل إيمبولو هدف التقدم للرويال بلوز في الدقيقة 64، ليعدل بعد 11 دقيقة أوتافيو النتيجة من ركلة جزاء أخرى للتنين البرتغالي، ليتقاسما المركزين الثاني والثالث في جدول الترتيب.





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