بالأرقام| مباراة للنسيان لمحمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

2018/09/19 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر شارك المصري الدولي محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

للاعب البالغ من العُمر 26 عامًا لم يقدم المستوى المأمول منه أمام الفريق الباريسي، وتسبب في الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بتمريرة خاطئة.

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محمد صلاح الذي تم استبداله بالدولي السويسري خيردان شاكيري في الدقيقة 85، لم يسدد خلال المباراة سوى تسديدتين فقط على شباك الحارس الفرنسي أريولا، ولم يقم حتى بصناعة أي هدف لزملائه واختفت أنيابه الهجومية خلال المباراة.

عودة ليفربول المهول 😍ليفربول فاز بأول 6 مباريات في الموسم للمرة الأولى منذ موسم 1961/62! #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/oRgzZZnbor

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018على مستوى الكرات الهوائية، فلم يلتحم صلاح مع أي لاعب من الفريق الخصم في أي كرات هوائية، أما نسبة التمريرات الصحيحة للاعب فكانت 70.6%.

يذكر أن محمد صلاح سيتواجد في حفل الفيفا السنوي يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري كونه أحد اللاعبين الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة اللاعب الأفضل في العالم عن عام 2018، بعد قيادته للريدز لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، وتربعه على عرش هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).





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