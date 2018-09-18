دوري أبطال أوروبا | أتلتيكو مدريد يهزم موناكو بهدفين

2018/09/19 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ موناكو بتشكيل مكون من: بيناجليو - سيديبيه - جليك - جيمرسون - هنريكس - ندورام - تيليمانس - أهولو - جراندسير - فالكاو - شاذلي اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2018-19 موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بينما دفع الأتلتي بكل من: أوبلاك - خوانفران - جودين - خيمينيز - لوكاس - كوريا - رودريجو - ساؤول - كوكي - كوستا - جريزمان

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تقدم موناكو بهدف صامويل جراندسير في الدقيقة 18 من متابعة لكرة عادت إليه في منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 31 تلقى دييجو كوستا تمريرة من أنتوان جريزمان جعلته ينفرد بالحارس ليدرك التعادل.

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وقبل نهاية الشوط الأول أرسل كوكي ركنية ليقابلها خوسيه ماريا خيمينيز بالرأس في شباك بيناجليو.

أجرى موناكو 3 تغييرات في الدقائق 58 و69 و77 بنزول مبولا وتراوريه وسيلا بدلاً من شاذلي وأهولو وجراندسير، بينما أجرى الأتلتي تغييراً وحيداً في الدقيقة 70 بنزول توماس ليمار بدلاً من أنخيل كوريا.

بذلك يتصدر أتلتيكو المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الذي فاز على كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف.

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