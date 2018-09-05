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بالانفوغراف.. هذا ما حققته شبكة الإعلام العراقي في 365 يوماً
2018/09/19 | 01:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالانفوغراف.. هذا ما حققته شبكة الإعلام العراقي في 365 يوماً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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