فيديو| وفد من فتح في القاهرة للاطلاع على رد حماس على الورقة المصرية

2018/09/19 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل إلى القاهرة الثلاثاء وفد من حركة فتح، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، والتقي الوفد مسؤولي الاستخبارات المصرية للبحث في ملف المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه القاهرة، فيما يضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ ومحمد اشتية وروحي فتوح.

وكان آخر وفد للحركة وصل القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الماضي للقاء المسؤولين المصريين لبحث ملفي التهدئة والمصالحة.

وتشدد حركة فتح على ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.

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