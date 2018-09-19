فيديو| هيئة بريطانية تحذر من فجوة بسوق العمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

2018/09/19 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقرير جديد للهيئة الاستشارية للهجرة يقول، إن الفجوة في سوق العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدو واضحة جدا وتتطلب من الحكومة فتح الباب أمام استقطاب العمالة من خارج القارة العجوز.

المزيد من التفاصيل في تقرير عمرو المنيري مراسل الغد من لندن.

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