فيديو| محلل ليبي: حفتر قد يلعب دوراً هاما في حسم الأزمة بطرابلس

2018/09/19 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال إبراهيم بلقاسم، المحلل السياسي، إن المشير خليفة حفتر قد يلعب دورا هاما في حسم الأزمة بطرابلس.

وقالت السلطات الليبية، إن قتالا بين ميليشيات متناحرة في العاصمة طرابلس اندلع مرة أخرى بعد وقف لإطلاق النار بدأ في وقت سابق هذا الشهر، ودمرت مولدات كهربائية خلال الاشتباكات، ما تسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق في البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن طرابلس إلى الحدود الغربية لليبيا مع تونس، وصولا إلى عمق الجنوب.

المزيد من التفاصيل مع محمد عبد الله، عبر الفقرة الإخبارية.

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