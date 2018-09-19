أبو تريكة ناصحًا صلاح: مهمتك الأولى ليست تسجيل الأهداف

2018/09/19 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر قدم المحلل الرياضي، محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، نصيحة للنجم المصري محمد صلاح عقب نهاية لقاء ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

صلاح قدم مستوى مخيب للأمال في لقاء اليوم، حيث كان السبب في هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان قبل 6 دقائق من نهاية اللقاء، ليخرج بعدها مباشرة.

أبو تريكة قد نصيحة لمحمد صلاح لتفادي الضغط المُلقى عليه: "كل كرة في الملعب لابد أن أقوم بحركة خطيرة أو مميز بها، لا، الصعوبة في الكرة أن تلعب السهل، هو يبحث عن الصعب، صلاح يفعل هذا، الكرة سلسة هو يلعب لعب معقد فنياً وهو يريد القيام بما هو صعب".



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📊 صلاح أمام باريس سان جيرمان:لعب: 85 دقيقةدقة التمرير: 70.6%لم يلتحم مع أي لاعب من الفريق الخصم في أي كرات هوائيةتسديدات على المرمى: 2اختفاء 😶 pic.twitter.com/RkgnMelmaq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018وأردف: "المنظومة الجماعية لليفربول الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي، بكثيرـ وسيصل إلى المرمى كثيرًا وسيسجل".

وأكمل: "مهمتك الأولى ليست تسجيل الأهداف أو الوصول إلى 30 و 40 هدفًا، المهمة الأولى لك هي أن تلعب كرتك".

🗣️ "الصعوبة في كرة القدم هي أن تلعب السهل"نصائح فنية من أبو تريكة @trikaofficial لمحمد صلاح..#LIVPSG #beINUCL pic.twitter.com/oqi5Pxzxud

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 18, 2018صلاح سجل هدفًا في لقاء اليوم تم إلغاءه، كما غاب عن التهديف في اللقاءين الأخيرين من الدوري الإنجليزي، مكتفيًا بتسجيل هدفين وصناعة مثلهم في 6 لقاءات حتى الآن.





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