مبابي أصغر لاعب ينجح في التهديف على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال

2018/09/19 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أصبح كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان أصغر من يسجل الأهداف على ملعب أنفيلد في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وشارك مبابي في المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفربول بثلاثية مقابل هدفين في افتتاح مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

واستطاع اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا 2018 إحراز الهدف الثاني لفريقه أمام الريدز.

الهدف الذي أحرزه مبابي في ملعب أنفيلد عن عُمر 19 عامًا و273 يومًا جعله أصغر لاعب ينجح في هز الشباك على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول في مباريات دوري أبطال أوروبا.

الهدف الذي أحرزه لاعب موناكو السابق جعله أيضًا رابع لاعب ينجح في تسجيل الأهداف في ثلاثة مواسم مختلفة في دوري أبطال أوروبا دون بلوغه الـ 20 من عمره، وذلك بعد النيجيري أوبافيمي مارتينيز والفرنسي كريم بنزيمة والإسباني بويان كريكيتش.

— OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2018مبابي أيضًا أصبح تاسع لاعب ينجح في إحراز الأهداف في ثلاثة مواسم مختلفة في دوري أبطال أوروبا دون بلوغه الـ 21 من عُمره.

يذكر أن مبابي يخوض موسمه الثاني في صفوف فريق باريس سان جيرمان بعد قدومه لملعب حديقة الأمراء قادمًا من الغريم المحلي موناكو في صيف عام 2017.





